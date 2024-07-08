Fashion-натхнення: 5 літніх образів Жюлі Феррері, які ви захочете повторити

Інстаграм-акаунт француженки Жюлі Феррері наповнений багатьма красивими образами, звідки можна черпати ідеї для натхнення. Її особистий профіль можна назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе лаконічний та стриманий аутфіт.

Архітекторка та модна інфлюенсерка проживає на острові Корсика в місті Аяччо. У цьому мальовничому куточку світу Жюлі демонструє свої бездоганні образи, які ідеально підійдуть на літню пору.

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Феррері вдало поєднує базові елементи гардероба з яскравими речима. Дівчина не боїться експериментів та створює неперевершені образи. Француженка щодня надихає 700 тисяч підписників цікавими образами, які можна досить легко повторити.

Нещодавно Жюлі опублікувала публікацію зі своїми літніми образами, тож ми відокремили 5 аутфітів, які ви зможете повторити у липні.

Топ + шорти

Блакитний гарно поєднується з білими кольорами, тож одягайте до такого топу білі шорти та сорочку оверсайз зверху. Для зручності на низ беріть шльопанці та довершуйте look солом’яною сумкою.



Красиві образи на літо / Фото з інстаграму Жюлі Феррері

Сорочка + шорти

Одягайте сорочку під бра, а на низ – чорні шорти. Щоб образ був цікавішим, приміряйте трендові балетки в сіточку яскравого кольору.



Ефектні образи на літо / Фото з інстаграму Жюлі Феррері

Сукня міді + цікава сумка

Жюлі Феррері обожнює зелені відтінки, однак вони можуть підійти не всім, тому в такому випадку радимо обирати класичну сукню та довершувати її цікавою сумкою, яка буде в образі головною родзинкою.



Стильні образи на літо / Фото з інстаграму Жюлі Феррері

Сорочка в смужку + шорти

Замість класичної сорочки білого кольору, обирайте смугастий варіант та доповнюйте образ мюлями на підборах.



Модні образи на літо / Фото з інстаграму Жюлі Феррері

Яскрава сукня + леопардове взуття

Червоний колір все ще залишається хітом 2024 року, як і леопардовий принт. Тому за прикладом Жюлі спробуйте повторити такий же образ.



Красиві образи на літо / Фото з інстаграму Жюлі Феррері

Пам’ятайте, що важливим у створенні образу є ваш особистий стиль, тому покладайтеся лише на нього. Черпати натхнення – це корисно, але не забувайте про те, що образ має демонструвати ваше бачення вбрання на собі.