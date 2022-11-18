Лосини та легінси ніколи не вийдуть з моди, пише 24 канал. Обтягуючі штани давно стали базою в нашому гардеробі. І якщо в теплу пору ми робимо більше ставку на джинси чи сукні, то восени та взимку хочеться якомога більше зручних і теплих речей, тому лосини допомагають нам вдало доповнити об’ємний светр з горловиною.

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Важливо, аби в холодну пору ви обирали утеплені лосини. Це дуже важливо, щоб ви себе почували зручно та комфортно. Лосини мають чудову властивість виділяти ноги та робити їх візуально стрункішими.

Світові знаменитості такі як Кендалл Дженнер, Белла Хадід чи Кайя Гербер неодноразово доводили нам, що лосини – досить зручна річ, яка поєднується з футболками, сорочками, жакетами, светрами та будь-яким верхнім одягом – від курток-шкірянок до дублянок.

Одягайте цього сезону лосини під високі чоботи до колін, доповнюючи образ довгим пальтом. З такими ж високими чобітьми на підборах чи без вдало поєднуються лосини в парі з лонгслівом та жакетом.

Найактуальніша річ сезону – светр також чудово римується з лосинами. Обирайте подовжені варіанти, з горловиною, на змійці чи светри-поло. Усі вони гарно поєднуються з базовими чорними лосинами чи легінсами.

Не забувайте про теплі водолазки, які можна одягнути в парі з жакетами та звичайні світшоти і худі, з якими можна створити кежуальний стиль.

Одягайте легінси під пуховики, куртки та дублянки, поєднуючи їх не лише з чоботами до колін, але й з модними короткими уггами чи дутиками.



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з лосинами / Фото з Instagram stylist.inna