Джинси – найпростіший елемент гардероба, який є у кожної дівчини, пише 24 канал. Саме з денімовими виробами ми створюємо безліч аутфітів у будь-яку пору року.

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Восени нам хочеться оточити себе затишними речами, які будуть не лише стильними, але й теплими. Джинси – це базова річ, без якої неможливо обійтися. До них варто додати лише кашеміровий светр та верхній одяг, в якому ви будете себе комфортно почувати.

Які моделі джинсів зараз є актуальні та з чим їх носять знаменитості – дивіться далі.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррарі одягає модну дублянку коричневого кольору в парі з уггами кавового відтінку. Під низ вона приміряла білий светр на ґудзиках, який поєднала з білими джинсами. Часто ми боїмося носити білі штани чи денім восени та взимку, втім у сонячну погоду ці вироби вдало поєднуються з будь-яким верхнім одягом.

Німецька інфлюенсерка робить восени ставку на білому довгому пальті, яке поєднала з кашеміровою водолазкою бежевого кольору та класичними блакитними джинсами. Дівчина одягнула черевики на плоскій, тракторній платформі та довершила look чорною мінімалістичною сумкою.

Американська супермодель Кендалл Дженнер на вулицях Нью-Йорка нещодавно суперстильні джинси, які пошиті з деніму та коричневого вельвету. Такі джинси вже є родзинкою образу, тож Кенні лише доповнила аутфіт базовою кремовою дублянкою та коричневими чоботами з квадратним носком.

Французька модниця любить класику, тож на осінню прогулянку обирає звичайний чорний світшот, який поєднує з базовими джинсами. Її ніжний образ довершує позачасове чорне пальто та звичайні білі кросівки.

Ще одна француженка вирішила додати образу цікавинки, тож приміряла рожевий светр з об’ємною горловиною, поєднавши його з класичними блакитними джинсами. Зверху вона одягнула світло-коричневу дублянку, яку довершила сумкою з овчини.

Завжди усміхнена фешн-інфлюенсерка з Копенгагена Емілі Сіндлев любить яскраві кольори. Навіть восени вона не зупиняється перед тим, щоб продемонструвати своїй аудиторії цікаві виходи. Білявка одягнула білий лонгслів у смужки, сині джинси та довершила свій look зеленим пальто та кепкою, доповнивши вихід лаймовою сумкою, яка вдало поєдналася із насиченими зеленими кольорами.