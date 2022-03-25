Як розслабитися та зняти стрес в час війни: бренд Guzema зібрав список корисних онлайн-занять

Усі українські бренди зараз не лише відновлюють роботу для підтримання економіки країни, але й не забувають допомагати військовим та постраждалим. Ювелірний бренд Guzema Fine Jewerly зібрав список занять, які допоможуть розлабитися та зняти стрес.

Українці вже місяць живуть, як у страшному сні – підвалах, підземних парковках чи метро. Чимало людей втратили свої домівки, переїхали в більш безпечне місце в Україні, або ж узагалі виїхали за кордон.

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Жити зараз звичайним життям вкрай важко, втім всім нам хоч інколи варто відволікатися від новин, аби відновити та зберегти ментальне здоров'я. Порушення сну, невнормоване харчування, неможливість перебувати з рідними, постійна тривога та переживання досить негативно позначаються на нашому здоров'ї.

Ювелірний бренд Guzema Fine Jewerly вирішив скласти список занять для того, аби українці хоч трохи змогли розслабитися, відволіктися та зменшити стрес.

В інстаграм-дописі бренд пропонує українцям чималу низку занять, які дозволяють кожному знайти дозвілля в час війни та повернутися до свого хобі.

Список занять від Guzema Jewerly, які допоможуть зняти стрес

Онлайн-курси фізичного та ментального здоров’я;

Ранкові зарядки та онлайн-заняття зі стрейчингу;

Заняття з гімнастики від Ганни Різатдінової;

Безкоштовний спортивний марафон від Аніти Луценко;

Курси французької та англійської мови;

Уроки вокалу;

Курс з графічного дизайну та мистецтва.

Усі посилання на сторінки чи телеграм-канали ви знайдете в інстаграм-дописі ювелірного бренду Guzema Jewerly.