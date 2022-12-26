Джинси кльош виглядають неймовірно стильно, однак незнання правильного поєднання цих джинсів з іншим одягом чи взуттям може запросто зіпсувати ваш образ, пише 24 канал.

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Джинси кльош не займають перше місце за популярністю серед всього деніму, однак їхню актуальність не можна применшувати. Джинси кльош дуже елегантні, естетичні та жіночні.

Кльош обов’язково носиться із взуттям на підборах. Будь-які моделі на низькому ходу зведуть нанівець увесь ефект. Якщо обираєте взуття на підборах, то найдоречніше буде обрати вироби з витягнутим носком.

Джинси кльош – це дуже своєрідний різновид джинсів, тому у стилізації важливо не перегнути з деякими речами. Вони гарно пасують до однотонних пальт, тож можете сміливо одягати джинси під ваше утеплений верхній одяг.

Гарно поєдуються джинси з подовженими оверсайзними сорочками, водолазками, лонгслівами та жакетами. Взимку одягайте зверху теплі светри з горловиною чи без, а також кардигани та модні лонгсліви з комірцем.

Щодо верхнього зимового одягу, джинси кльош гарно виглядають в парі з дублянкою та короткою шубою. Українська стилістка зібрала у своєму інстаграм-профілі найкращі образи з джинсами кльош, якими ви можете надихнутися.



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna



Стильні образи з джинсами кльош / Фото з Instagram stylist.inna