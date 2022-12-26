Щоб урізноматнити свої образи без джинсів, придивіться до кількох найпопулярніших альтернативних варіантів, пише 24 канал.
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Джинси – це найулюбленіша річ в гардеробі дівчат, однак нам хоч іноді хочеться урізноманітнити свій ансамбль речей та подивитися на інше вбрання, яке стане гідною заміною деніму.
- Шкіряні штани
Такі штани цієї зими дуже актуальні. Їх дуже люблять fashion-інфлюенсери. Штани підходять під черевики, чоботи, дутики та угги. Також вони вдало поєднуються з пуховиками, дублянками та пальтами.
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
- Утеплені легінси
Легінси ніколи не виходили з моди, втім цього сезону їх ще більше вподобали та залучили у свої гардероби трендсеттерки. Дівчата носять утеплені легінси під будь-який верхній одяг та взуття. Здебільшого модниці обирають чорні легінси, які досить легко адаптувати в зимовий гардероб.
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
- Трикотажні штани
Теплі трикотажні штани – тренд зими. Носіть їх із теплими светрами та костюмним верхом. Зараз на вулицях все частіше можна побачити дівчат саме в таких штанах, які вони активно одягають замість джинсів.
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
- Костюмні штани
Штани з костюма зараз все частіше одягають як окрему одиницю, приміряючи зверху замість жакета – водолазки, лонгсліви, светри та кардигани.
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram
- Джогери
Модернізовані спортивні штани джогери неймовірно зручні та ідеально підходять для прогулянки в холодну пору року. До них одягайте дутики або супертрендові угги.
Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram