Щоб урізноматнити свої образи без джинсів, придивіться до кількох найпопулярніших альтернативних варіантів, пише 24 канал.

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Джинси – це найулюбленіша річ в гардеробі дівчат, однак нам хоч іноді хочеться урізноманітнити свій ансамбль речей та подивитися на інше вбрання, яке стане гідною заміною деніму.

Шкіряні штани

Такі штани цієї зими дуже актуальні. Їх дуже люблять fashion-інфлюенсери. Штани підходять під черевики, чоботи, дутики та угги. Також вони вдало поєднуються з пуховиками, дублянками та пальтами.



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram

Утеплені легінси

Легінси ніколи не виходили з моди, втім цього сезону їх ще більше вподобали та залучили у свої гардероби трендсеттерки. Дівчата носять утеплені легінси під будь-який верхній одяг та взуття. Здебільшого модниці обирають чорні легінси, які досить легко адаптувати в зимовий гардероб.



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram

Трикотажні штани

Теплі трикотажні штани – тренд зими. Носіть їх із теплими светрами та костюмним верхом. Зараз на вулицях все частіше можна побачити дівчат саме в таких штанах, які вони активно одягають замість джинсів.



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram

Костюмні штани

Штани з костюма зараз все частіше одягають як окрему одиницю, приміряючи зверху замість жакета – водолазки, лонгсліви, светри та кардигани.



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram

Джогери

Модернізовані спортивні штани джогери неймовірно зручні та ідеально підходять для прогулянки в холодну пору року. До них одягайте дутики або супертрендові угги.



Актуальні вироби замість джинсів на зиму / Фото з Instagram