Усі дівчата чекають на Новий рік, тож відтепер шукають для себе стильні сукні, в яких будуть неймовірно виглядати.

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Та попри все Новий рік для нас вже не буде таким, як раніше. У багатьох містах не відкрилися традиційні різдвяні ярмарки, вулиці вже не сяють сотнями вогників, а в повітрі немає тієї святкової атмосфери.

Втім передноворічні дні все одно ще сповнені метушні та приємних турбот, тому вибір вбрання стане чудовою нагодою подарувати собі хоч трохи гарного настрою.

Щоб не загубитися у різноманітті суконь, костюмів, корсетів, спідниць і топів, радимо вам звернути на розкішні образи іноземних інфлюенсерів.

Модниці продемонстрували у своїх особистих профілях в інстаграмі не лише звичні для нас чорні та червоні сукні, але й новорічну класику – плаття зі стразами та паєтками. У таких сяючих образах немає шансів залишитися непомітними в новорічну ніч.

Також не забувайте про ефектні пір’я, які особливо підходять для новорічної ночі.



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram



Стильні образи для новорічної ночі / Фото з Instagram