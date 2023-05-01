Одяг з секонд-хенду вже давно користується широкою популярністю, пише 24 канал. Покупці ходять не лише заради дешевого, але й брендового одягу, яке можна купити в досить хорошому стані.

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Втім, якою б якісною та незнищеною не була б річ, вона все одно всім «розповість», що придбана на секонд-хенді своїм певним запахом, яким просочене все вбрання. Нам здається, що з часом цей запах вивітриться, однак він так нікуди й не дівається. Щоб його уникнути, варто скористатися кількома порадами, які усувають неприємний запах.

Чому одяг з секонду має їдкий запах?

Їдкий запах одягу з секонд-хенду є результатом санітарної обробки всіх речей спеціальною хімією (найчастіше це формальдегід і бромистий метил - сильні отрути). Мета такої обробки полягає у знищенні комах, грибків і бактерій, що живуть на одязі (у тому числі пилових кліщів).

Як забрати специфічний запах з одягу?

Нашатирний спирт

Одяг замочіть в розчині нашатирю, який здатен забрати поганий запах. Розчиніть 2 столові ложки спирту в 5 літрах води. Тонкі речі достатньо замочити на 2 години, а джинси, светр, верхній одяг, вироби зі шкіри та екошкіри можна замочити на 6-7 годин. Потім виперіть зручним способом.

Оцет, сіль та сода

Замочіть річ у оцті, солі чи соді в теплій воді. Залишіть на кілька годин, а потім виперіть звичним способом.

Ефірна олія

Після прання прополощіть речі у воді з кількома краплями ефірної олії. Беріть будь-яку, яка вам до вподоби.



Як забрати поганий запах з секонду / Фото з Телеграм

Сорбенти

Якщо одяг, який ви придбали прати не можна, то в такому випадку допоможуть сорбенти: активоване вугілля чи чайні пакетики. Поставте речі в пакет і додайте вугіля чи чайний пакетик. Залишіть на пів дня. Зерна кави або мило з сильним ароматом теж допоможе позбутися поганого запаху.

Ополіскувач

Замочіть речі на добу в холодній воді з двома ковпаками ополіскувача. Періодично речі треба перемішувати.

Парова обробка

Можете спробувати позбутися запаху за допомогою парогенератора або праски з функцією відпарювання. При цьому важливо використовувати респіратор, оскільки їдкий запах може посилитися у процесі відпарювання.