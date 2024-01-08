Як підібрати колір взуття під одяг: 5 схем від стилістки, які спрацьовують завжди

Всі знають правило: підбирати взуття в тон сумки. Так, воно справді працює, але є і багато інших, цікавіших варіантів.

Вибір правильного кольору взуття для вашого образу може перетворити звичайний набір одягу на стильний та гармонійний лук. Правильно підібрана пара може стати не лише завершальним елементом вашого аутфіту, але й ключовим фокусом, що доповнює та виокремлює ваш стиль.

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Стилістка Катерина Антощук розповіла про 5 простих, але цікавих правил, які допоможуть вам придбати взуття ідеального кольору. Такого, який не просто буде в тон з аксесуарами чи верхнім одягом, а справді формуватиме кольорову гаму образу.

Взуття в тон з низом

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Таке поєднання візуально видовжує нижню частину фігури. Це можуть бути як кольори-ахромати (чорний, білий і сірий) і нейтральні кольори, так і насичені відтінки.



Образ, де взуття в тон з низом / Фото Катерини Антощук

Монохром

Складіть образ з відтінків одного кольору, що відрізняються за насиченість чи світлістю.



Монохромний образ / Фото Катерини Антощук

Мʼякий акцент

Коли хочеться виділити взуття, але ви не готові до яскравих кольорів, обирайте мʼякі, але акцентні кольори.



Образ, де взуття – це мʼякий акцент / Фото Катерини Антощук

Яскравий акцент

Застосовуйте яскраві кольори на фоні спокійного образу. Якщо ви не впевнені у тому, чи вдало взуття контрастує з вбранням, рекомендуємо вам послуговуватися кольоровим колом Іттена.



Образ, де взуття – це яскравий акцент / Фото Катерини Антощук

У тон з елементом образу



Образ, де взуття в тон з елементом образу / Фото Катерини Антощук

Оберіть аксесуар, елемент одягу або частину принту і підберіть взуття такого ж кольору.