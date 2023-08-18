5 стильних образів, які треба встигнути одягнути цього літа: ефектні фото

Наприкінці серпня ми вже зосереджені на осінніх трендах та все більше думаємо над тим, яке вбрання придбати для нового сезону. Однак літо ще триває, тож не проґавте можливості одягнути модне вбрання.

Світові інфлюенсери диктують нам тренди та показують на своїх прикладах, як можна виглядати, тож саме за ними найбільше люблять спостерігати молоді дівчата, пише 24 Канал.

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Фешіоністи роблять все для того, щоб популяризувати модні бренди, а разом з тим демонструвати свої розкішні аутфіти. Таким чином відбувається бум на певні речі, які хочуть бачити на собі підписники інфлюенсерів.

Fashion 24 також почерпнув натхнення у модних блогерок, які володіють всіма тонкощами для створення ефектного виходу. Надивленість – це хороший інструмент, який вчить формувати цікаві та ефектні образи.

Футболка оверсаз + вінтажні кросівки

Вінтажні кросівки цього сезону дуже популярні, тож приміряйте їх з улюбленими шортами та футболкою.

Чорно-біла майка + штани

Чорна майка з білою контрасною окантовкою, що натхненна естетикою Old Money стала трендовою річчю влітку 2023 року. Носіть її з чорними чи білими штанами.

Сорочка + штани

Блакитна сорочка гарно поєднується з білими штанами чи джинсами. Доповніть образ чорним поясом, сумкою та взуттям.

Сукня-бюстьє

Яке ж літо обходиться без сукні-бюстьє? Для створення мінімалістичного аутфіту – доповніть її красивим взуттям та аксесуарами.

Рожевий костюм

Цього сезону спалахнув тренд на barbiecore, тож приміряйте на собі якусь рожеву річ, а якщо любите яскраві вбрання – рожевий штанний костюм.