У чому зустрічати Новий 2023 рік по знаках зодіаку: важливі поради, щоб задобрити Кролика

Новий рік для кожної людини – особливе свято, тож всі готуються до цієї магічної ночі надзвичайно ретельно. За східним календарем, господарем 2023 року буде Чорний Водяний Кролик. Як задобрити тотемну тварину та який одяг підібрати на Новий рік – читайте в матеріалі.

Новий рік для нас вже буде не таким веселим та радісним, як раніше, та навіть попри важкий час, українцям хочеться хоч трохи якоїсь радості та продовжувати жити попри все, пише 24 канал.

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До Нового року залишилося зовсім небагато часу, тому треба подумати над своїм зовнішнім виглядом. Часто вважають, що господаря року можна задобрити не лише стравами на новорічному столі, але й вибором одягу.

2023 рік пройде під опікою Чорного Водяного Кролика, тож астрологи радять зустрічати рік в його улюблених кольорах.

Який одяг обрати кожному знаку зодіаку в новорічну ніч

Овен

Здобути щастя в Новому році Овни зможуть лише за умови, якщо не будуть зловживати дуже яскравими кольорами. Найкраще зупинитися на образах в пастельній гамі або обрати вбрання з паєтками чи бахромою.

Телець

Відтінки чорного, сірого, білого та молочного допоможуть Тельцям залучити в життя благополуччя, зміцнити фінансове становище та знайти успіх у любовних справах.

Близнюки

Близнюкам в новорічну ніч варто зробити ставку на синій колір, який асоціюється з довірою та благополуччям. Відтінки синього залучать у ваше життя щастя та спокій.

Рак

У новорічну ніч Ракам варто зробити ставку на червоний колір, який асоціюється з успіхом, щастям і процвітанням. Щоб задобрити господаря року – обирайте сукні, костюми чи аксесуари червоного кольору.

Лев

Левам треба віддати перевагу кричущим кольорам, великим прикрасам та блискіткам. За колірною гамою придивіться до речей помаранчевого, блакитного, зеленого або малинового тону.

Діва

Щасливими кольорами у 2023 році вважаються персиково-рожевий, блакитний, білий, жовтий, червоний та зелений. Обираючи вбрання для Нового року придивіться саме до цих кольорів.

Терези

У китайців чорний колір символізує жіночу енергію "інь" та за повір’ями пов’язаний з успіхом перед небезпекою. Астрологи радять у рік Чорного Водяного Кролика приміряти на собі розкішну сукню, яку обов’язково варто розбавити золотими або срібними прикрасами.

Скорпіон

Астрологи радять Скорпіонам для залучення успіху в рік Кролика одягати речі спокійних тонів та простого крою. Бажано, щоб матеріал був натуральним. Уникайте рюшів, бахроми та яскравих принтів.

Стрілець

Колір Стрільців – білий або світла пастель. Силует найкраще обирати з підкресленою талією. Головною родзинкою стане червоний акцент – помада на губах, сумка чи туфлі.

Козеріг

Козерогам варто звернути увагу на вбрання бузкового відтінку. Такі сукні стабілізують ваш внутрішній стан, приведуть до душевної гармонії та подарують впевненість у власних силах.

Водолій

Астрологи радять Водоліям обирати сукні синього, сріблястого, блакитного чи білого кольору. Вбрання має бути м’якого крою, без зайвої помпезності. Ідеальним доповненням до новорічного образу будуть вироби зі срібла.

Риби

Астрологи кажуть, що зелений колір варто одягати тоді, коли хочете залучити достаток, тому в новорічну ніч приміряйте сукні, костюми чи жакети в цьому кольорі. До зелених відтінків підійдуть прикраси чорного та золотистого кольору.