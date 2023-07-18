Що одягнути в літак: безпрограшний список речей

Літні відпустки та подорожі є одними із найприємніших та найочікуваніших подій сезону. Після виснажливих робочих місяців, так і мрієш поїхати до моря чи океану, щоб поніжитись на піску, позагоряти та поплавати. Втім, перед незабутньою відпусткою слід добратися до місця відпочинку. Здебільшого для цього люди обирають зручний та швидкий варіант – літак.

Однак слід пам'ятати, що для того, аби переліт пройшов легко та комфортно, насамперед треба підібрати зручний одяг. Як правильно одягнутися в літак – дивіться далі.

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Одяг

Не забувайте, що посадка та переліт здебільшого тривають немало годин. Окрім цього, ймовірно, що ви матимете з собою валізи, портфелі або сумки. Відтак завчасно потрібно добре обдумати свій образ.

Найважливіше, що слід врахувати – одяг має бути зручним. Тож вільна футболка та лосини або велосипедки будуть прекрасним варіантом. Також подбайте про верхній одяг. Наприклад, олімпійку чи худі, оскільки в аеропорту може бути прохолодно через кондиціонери. Такий одяг легко можна буде взяти у ручну поклажу й одягнути, коли буде прохолодно або зняти, якщо стане жарко. Окрім цього, верхній одяг навіть можна використати як подушку.

До того ж краще обирайте темні кольори для перельоту. Щодо тканин, то слід надати перевагу натуральним. В них вам не буде ні холодно, ні спекотно. Окрім цього, беріть такий одяг, який легко не мнеться.



Варіанти одягу для літака / Фото з Pinterest

Взуття

Зручність знову залишається ключовим моментом, який слід враховувати при виборі взуття. Відтак легкі кросівки та взуття на низькій платформі, яке не натирає та легко знімається, буде безпрограшним варіантом.



Варіанти взуття для літака / Фото з Pinterest

Аксесуари

Краще уникати різноманітних прикрас, оскільки вони можуть викликати дискомфорт при тривалому перельоті в літаку. Краще залишити аксесуари у валізі, або ж одягати ті, які не будуть масивними та не заважатимуть.