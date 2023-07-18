Однако следует помнить, что для того, чтобы перелет прошел легко и комфортно, прежде всего нужно подобрать удобную одежду. Как правильно одеться в самолет – смотрите дальше.

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Одежда

Не забывайте, что посадка и перелет в большинстве своем продолжаются немало часов. Кроме этого, вероятно, что вы будете иметь с собой чемоданы, портфели или сумки. Следовательно, заранее нужно хорошо обдумать свой образ.

Самое важное, что следует учесть – одежда должна быть удобной. Так что свободная футболка и лосины или велосипедки будут прекрасным вариантом. Также позаботьтесь о верхней одежде. К примеру, олимпийке или худы, поскольку в аэропорту может быть прохладно из-за кондиционеров. Такую одежду легко можно будет взять в ручную кладь и надеть, когда будет прохладно или снять, если станет жарко. Кроме того, верхнюю одежду даже можно использовать как подушку.

К тому же лучше выбирайте темные цвета для перелета. Что касается тканей, то следует отдать предпочтение натуральным. В них вам не будет ни холодно, ни жарко. Кроме этого, берите такую одежду, которая легко не мнется.



Варианты одежды для самолета / Фото из Pinterest

Обувь

Удобство снова остается ключевым моментом, который следует учитывать при выборе обуви. Следовательно, легкие кроссовки и обувь на низкой платформе, которая не натирает и легко снимается, будет беспроигрышным вариантом.



Варианты обуви для самолета / Фото из Pinterest

Аксессуары

Лучше избегать разнообразных украшений, поскольку они могут вызвать дискомфорт при продолжительном перелете в самолете. Лучше оставить аксессуары в чемодане, или надевать те, которые не будут массивными и не будут мешать.