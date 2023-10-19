Як модно одягнутися в дощову погоду: 6 стильних варіантів

Осінь – це не лише про похмуру погоду й холодну погоду, але й часті опади, тож важливо мати у своєму арсеналі кілька аутфітів, які допоможуть нам стильно виглядати навіть в дощ.

Збираючи гардероб на осінь, неможливо уявити його без дощу. Втім часто погані умови ускладнюють нам вибір одягу. В першу чергу треба поставити на перше місце свій комфорт та здоров’я, а тоді вже бігти за модою і трендами.

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Однак всім дівчатам дуже важливо мати стильний образ, тож у представленій добірці ви знайдете кілька варіантів аутфітів, у яких ви будете почуватися не лише зручно, але й комфортно.

База

Простий і зрозумілий образ – це найкраще рішення для осінніх повсякденних образів. Якщо зранку не знаєте, що одягнути, або не маєте ідей – робіть ставку на базові речі. Джинси поєднуйте з лонгслівом чи сорочкою, додайте чоботи на пласкій підошві та довершіть образ пальтом.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle

Багатошаровість

Кілька шарів одягу врятують вас у холод і дощ. Одягайте поверх сорочки з жилеткою жакет, а кардиган – поверх джемпера.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle

Шкіряний образ

Шкіряний образ не втрачає своєї популярності з кожним роком. У магазинах ми можемо знайти з екошкіри куртки, тренчі, штани, спідниці, сукні. Ці речі красиві не лише завдяки своїй виразній фактурі, але й водонепроникними властивостями. Тому можете сміливо робити ставку на екошкіру в дощ. Одягайте тренч чи куртку і ви точно не прогадаєте.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle

Парасолька – частина образу

Погодьтеся, образи частиною яких є парасолька – виглядають дуже красиво. Парасоля є не лише функціональною річчю, але й стильним аксесуаром. Обирайте цієї осені популярну для себе прозору модель, чорну – яка доповнить ваш монохромний образ, або ж яскраву, яка добре поєднуватиметься з якимось кольоровим одягом – шапкою чи шарфом.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle

Гумові чоботи

Якщо на вулиці дощить, то пропонуємо вам обрати для себе гумові чоботи. Їх цього сезону найчастіше поєднують зі спідницями міні та гетрами.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle

Плащ

Цей верхній одяг є ще одним елементом "дощової моди". Він був представлений в різноманітних варіантах брендами Gucci та Louis Vuitton. Плащ може бути базовим в чорному кольорі, або ж яскравим як у Емілі Сіндлев.



Цікаві образи в дощову погоду / Фото Elle