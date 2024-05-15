З чим носити вишиванку: стильні образи, які сподобаються всім

Вишиванка – невід’ємна частина української культури, традицій та національної гордості. Та останнім часом ця річ стала не лише елементом етнічного вбрання, але й модним одягом, який приміряють в церкву, на свята чи важливі події. У четвер, 16 травня, в Україні відзначають День вишиванки, тож розповімо з чим її варто поєднувати.

Історики кажуть, що вишиванки почали носити ще кілька тисячоліть тому, втім найбільшу популярність вони здобули в XVII - XIX столітті, пише Fashion 24. Сьогодні ж традиції носити вишиванку повернулися в моду, а вишита сорочка стала частиною повсякденного аутфіту. Носити цей елемент гардероба для кожного українця – справжня гордість.

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Що одягнути на День вишиванки

Готуючись до Дня вишиванки, розповімо вам кілька ідей для стилізації. Для цікавого, оригінального й патріотичного образу важливо підібрати не лише низ аутфіту, але й взуття та аксесурну групу – прикраси та сумку.

З джинсами

Обирайте під вишиванку класичні джинси в різноманітних відтінках (блакитному, чорному, синьому чи білому). Окрім базових прямих та мом-джинсів робіть ставку на широкі джинси палаццо чи кльош. Вишиванку з джинсами можна носити заправляючи всередину чи навипуск.

Найчастіше look з денімом носять з кедами, балетками чи елегантними туфлями. Втім залежно від створеного образу можна додавати строгі лофери чи красиві мюлі, які додадуть образу розслабленості.



Модні образи на День вишиванки / Фото з інстаграму Олени-Крістини Лебідь

Зі спідницею

Для офісного образу обирайте спідницю-олівець, а для аутфіту на прогулянку цілком підійде джинсова мініспідниця чи варіант в довжині міді з шовку чи костюмної тканини. Поєднуйте look з цікавими балетками. Радимо одягати Мері Джейн з красивим ремінцем чи ніжні балетки в сітку, які зараз стають дуже популярними.



Красиві образи на День вишиванки / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Зі штанами

Для красивого аутфіту поєднайте вишиванку зі штанами палаццо. Щоб створити літній образ – обирайте лляні вироби, довершуючи look босоніжками на підборах у першому варіанті та легкими сандалями у другому випадку.



Стильні образи на День вишиванки / Фото з інстаграму Олександра Педана

З шортами

Різноманіття шортів не поступається спідницям, тож стилізуйте вишиванку з бермудами, джинсовими шортами чи костюмними варіантами у стилі Old Money. Такий аутфіт ідеально підійде в спекотну погоду.

Щоб завершити образ, одягайте етнічні прикраси, сережки, браслети з намистин та доповнюйте look сумкою з народними мотивами.

Вишиванка є універсальним елементом одягу, який можна поєднувати з багатьма стилями. Вибирайте ті поєднання, які підкреслюють вашу індивідуальність і дозволяють відчувати себе комфортно.