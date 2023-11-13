Головний тренд 2023 – old money: як створити вишуканий образ для чоловіків

Естетика old money захопила всі тренди цього року. Інфлюенсерки щораз частіше обирали стримані та мінімалістичні образи у стилі "тихої розкоші". Та мало хто знає, що в цій естетиці можна створити вишукані образи й для чоловіків.

В одязі естетика old money – це насамперед висока якість вбрання, елегантність та витонченість. 24 Канал розповість, як адаптувати вічний тренд для чоловіків.

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Як чоловікам одягатися у стилі old money

Щоб мати дорогий та вишуканий вигляд у стилі "тихої розкоші", придивіться до класичного одягу з традиційним кроєм.

У гардероб чоловікам варто додати такі вбрання:

піджаки з вузькими лацканами,

штани з високою посадкою,

прямі або завужені штани,

сорочки-поло,

трикотажні жилети.

Деталі та аксесуари грають важливу роль у вишуканих образах. Використовуйте шкіряні ремені, шовкові краватки, годинники, кишенькові хустинки.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Не варто використовувати вбрання кислотних чи супер'яскравих кольорів. Old money – це стриманість, саме тому обирайте одяг у приглушених кольорах: хакі, чорному, коричневому, темно-синьому чи білому. Образ, що складатиметься з одного-двох кольорів, теж буде вдалим.

Не нехтуйте якістю матеріалу. Звертайте увагу на вовняні, бавовняні або шовкові матеріали. Вбрання з льону теж мають місце в гардеробі old money.

Де черпати натхнення

Якщо для дівчат та жінок блискучою представницею стилю old money є принцеса Діана, то для чоловіків на цей статус може претендувати італійський актор Мікеле Морроне. Його стиль дуже нагадує "тиху розкіш" завдяки класичним вбранням та доволі мінімалістичним образам.

Також натхнення можна черпати з чоловічих колекцій брендів The Row, Bottega Veneta, Khaite, або інших фешн-блогерів.