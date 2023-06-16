Що носять британки: 5 простих та аристократичних елементів гардероба

Лондон – перше місто у світі, яке наважилося перечити французькій моді, яка визначала обов’язкові канони в моді. До тепер британський стиль особливий та не схожий ні на чий інший. Щоб одягатися як британка, варто знати кілька секретів.

До кінця XIII століття у Парижі особи з вищих соціальних верств носили одяг прикрашений мереживом, біжетерією, взуття на підборах та великі перуки, пише 24 Канал.

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Практичні британці не надто були захоплені такими театральними та незручними образами, тож родовитий лондонець Джордж Браммел збунтувався проти незручного та дорогого одягу.

Британці почали віддавати перевагу зручному вбранню. Оксамитові штани вони замінили звичайними штанами, а мереживні блузки з жабо на користь бавовняної сорочки.

Багато характерних для британського стилю елементів стали невід’ємною частиною сьогоднішньої моди. До прикладу, всі досі обожнюють класичні тренчі Burberry. Светр грубої в’язки поєднують з гумаками і стьобаною курткою, а речі натуральних тканин пов’язують з джинсами. Також британці люблять піджаки, які, на їхню думку, ідеально приховують недоліки фігури.

Вишукані британці не шукають наймодніших речей. Для них головне – гарний, якісний та зручний одяг. Щоб виглядати як британки, вам варто додати до свого гардероба твідовий жакет, класичні гумовці, які чудово підійдуть для дощової погоди, стьобану куртку, сорочку в клітинку, парасольку і пісочний тренч.



Стильні речі, які носять всі британки / Фото з Pinterest



Стильні речі, які носять всі британки / Фото з Pinterest



Стильні речі, які носять всі британки / Фото з Pinterest



Стильні речі, які носять всі британки / Фото з Pinterest



Стильні речі, які носять всі британки / Фото з Pinterest