К концу XIII века в Париже лица из высших социальных слоев носили одежду украшенную кружевом, бижетерией, обувь на каблуке и большие парики, пишет 24 Канал.

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Практические британцы не слишком были увлечены такими театральными и неудобными образами, так что родовитый лондонец Джордж Браммел взбунтовался против неудобной и дорогой одежды.

Британцы начали отдавать предпочтение удобным нарядам. Бархатные брюки они заменили обычными брюками, а кружевные блузки с жабо в пользу хлопковой рубашки.

Многие характерные для британского стиля элементы стали неотъемлемой частью сегодняшней моды. К примеру, все до сих пор обожают классические тренчи Burberry. Свитер грубой вязки совмещают с резинками и стеганной курткой, а вещи натуральных тканей связывают с джинсами. Также британцы любят пиджаки, которые, по их мнению, идеально скрывают недостатки фигуры.

Изысканные британцы не ищут самых модных вещей. Для них главное – хорошая, качественная и удобная одежда. Чтобы выглядеть как британки, вам стоит добавить в свой гардероб твидовый жакет, классические резиновцы, которые прекрасно подойдут для дождливой погоды, стеганную куртку, рубашку в клетку, зонтик и песочный тренч.



Стильные вещи, которые носят все британки / Фото из Pinterest



Стильные вещи, которые носят все британки / Фото из Pinterest



Стильные вещи, которые носят все британки / Фото из Pinterest



Стильные вещи, которые носят все британки / Фото из Pinterest



Стильные вещи, которые носят все британки / Фото из Pinterest