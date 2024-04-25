Як одягатися дівчатам і жінкам низького зросту: поради стилістів, які візуально збільшать ріст

Чимало дівчат невисокого зросту хочуть візуально збільшити свій ріст. Сучасні тренди дозволяють дівчатам самовиразитися за допомогою одягу, не приносячи в жертву власний смак.

Стилісти розповіли про базові правила складання образу для мініатюрних дівчат та зазначили, як за допомогою одягу можна візуально збільшити ріст.

До теми Як одягнутися дівчатам невисокого зросту: 5 найкращих порад

Правила створення образу для низьких дівчат

Низьким дівчатам важливо підібрати одяг, який візуально витягне силует та підкреслить жіночі форми. Є кілька безпрограшних рекомендацій, які справді допомагають. Обирайте спідниці та штани на високій посадці. Завищена талія на одязі подовжує ноги.

Робіть вибір на монохром. Однотонні образи на мініатюрних дівчатах виглядають набагато виграшніше, ніж багатошарові конструкції з контрасними поєднаннями.

Відмовтеся від широких та вільних фасонів, оскільки вони збільшують фігуру та візуально забирають кілька сантиметрів зросту.

Низьким дівчатам варто бути обережними з довжиною міді, яка зараз дуже популярна, оскільки вона може розрізати лінію ніг. Найкраще обирати довжину міні чи максі.

Вбрання з рюшами, воланами чи бантами лише підкреслить ваш невисокий зріст. А от витягнути ваш силует зможуть відкриті плечі, V-подібний виріз, комір-стійка і акуратні витончені аксесуари на шиї.

Що не варто носити невисоким дівчатам

Мініатюрним дівчатам треба пам’ятати про гармонію пропорцій, тому обережно треба носити певну категорію речей

Спідниці довжини до середини гомілки;

Кофти оверсайз, які не тримають форми;

Футболки з широкими горизонтальними смужками;

Подовжені жакети;

Вкорочені штани - кюлоти, капрі, бриджі;

Джинси з низькою посадкою.

Та попри ці правила, не варто вганяти себе у рамки. Спробуйте експериментувати, додавати в образ певні деталі та грати з пропорціями та геометрією. Чим більше ви будете застосовувати різних образів, тим краще й більше будете розуміти себе й свої потреби в образах.