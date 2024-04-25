Стилисты рассказали о базовых правилах составления образа для миниатюрных девушек и отметили, как с помощью одежды можно визуально увеличить рост.

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Правила создания образа для низких девушек

Низким девушкам важно подобрать одежду, которая визуально вытянет силуэт и подчеркнет женские формы. Есть несколько беспроигрышных рекомендаций, которые действительно помогают. Выбирайте юбки и брюки на высокой посадке. Завышенная талия на одежде удлиняет ноги.

Делайте выбор на монохром. Однотонные образы на миниатюрных девушках выглядят гораздо выигрышнее, чем многослойные конструкции с контрастными сочетаниями.

Откажитесь от широких и свободных фасонов, поскольку они увеличивают фигуру и визуально забирают несколько сантиметров роста.

Низким девушкам стоит быть осторожными с длиной миди, которая сейчас очень популярна, поскольку она может разрезать линию ног. Лучше всего выбирать длину мини или макси.

Наряд с рюшами, воланами или бантами только подчеркнет ваш невысокий рост. А вот вытянуть ваш силуэт смогут открытые плечи, V-образный вырез, воротник-стойка и аккуратные изящные аксессуары на шее.

Что не стоит носить невысоким девушкам

Миниатюрным девушкам надо помнить о гармонии пропорций, поэтому осторожно надо носить определенную категорию вещей

Юбки длины до середины голени;

Кофты оверсайз, которые не держат форму;

Футболки с широкими горизонтальными полосками;

Удлиненные жакеты;

Укороченные брюки - кюлоты, капри, бриджи;

Джинсы с низкой посадкой.

Но несмотря на эти правила, не стоит вгонять себя в рамки. Попробуйте экспериментировать, добавлять в образ определенные детали и играть с пропорциями и геометрией. Чем больше вы будете применять различных образов, тем лучше и больше будете понимать себя и свои потребности в образах.