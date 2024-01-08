Андре Тан розповів, як обрати ідеальний пуховик на зиму 2024: цікава добірка

Український модельєр Андре Тан не забув про свою рубрику з порадами та вже встиг розповісти, які ж пуховики обрати у 2024 році.

Андре Тан часто розповідає про тренди і антитренди. Дизайнер дає цінні ідеї щодо того, як варто одягатися, а яких речей треба уникнути. Цього разу він розповів, як саме визначити ідеальний пуховик на зиму.

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За його словами, дівчата найчастіше стикаються з проблемою "того самого" пуховика, який би підходив під все. Саме тому він виділив власні рекомендації, які допоможуть визначити за всіма критеріями ідеальний пуховик на зиму. А ще Андре Тан показав антитрендові фасони, які вже вийшли з моди і їх ніхто не носить.

Довжина

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Дизайнер каже, що довжина є найважливішим параметром. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в тренді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити.



Актуальні пуховики на зиму 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Тканина

Андре Тан не радить обирати блискучі й тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Такий пуховик виглядає дешево та старомодно. Віддавайте перевагу щільним та якісним тканинам.



Актуальні пуховики на зиму 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Застібка

"Ґудзики, клепки, блискавка – все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально", – зазначив дизайнер.



Актуальні пуховики на зиму 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Пасок

Андре Тан радить забувати про пуховики з поясом-застібкою. За його словами, пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною), а пояс бути вільним.



Актуальні пуховики на зиму 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Стібка

Горизонтальна широка стібка - це найпопулярніший варіант. Стежка може бути ромбиком, але важливо, щоб вона була рівномірною. Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.



Актуальні пуховики на зиму 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана