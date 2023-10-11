Як стильно носити светр цієї осені: найкращі образи, які ви захочете повторити

Щоб ваші образи виглядали красиво, важливо їх правильно стилізувати. Включивши фантазію, ваш банальний аутфіт може перетворитися на модний образ, в якому ви будете почувати себе комфортно і впевнено.

Використовуйте стилістичні прийоми з тих речей, що вже є у вашому гардеробі. Як завжди, восени светр набуває статусу it-речі сезону, тож є в гардеробі у кожної модниці.

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На плечах

Восени дуже красиво виглядають светри, які трохи недбало зав’язані на плечах. Можете його зав’язати на вузол або ж просто накинути на плечі. Цей варіант чудово підійде для теплої осінньої погоди, втім светр також можна накидати поверх пальта.



Модні образи зі светром на осінь 2023 / Фото Elle

На поясі

Ви могли вже помітити, що цього року популярності набули образи з речами, які зав’язані на поясі. Модниці починали з сорочок, але в холодну пору замінити їх можна светрами. Цей прийом не залишить байдужою жодну фешіоніста. Особливо красивими образи виглядають у спортивному чи кежуальному стилі.



Модні образи зі светром на осінь 2023 / Фото Elle

З сукнею

Щоб ваша трикотажна сукня отримала в образі нові акценти, спробуйте довершити її светром. Доповнюйте такий look кросівками, лоферами чи чоботами на підборах.



Модні образи зі светром на осінь 2023 / Фото Elle

На одне плече

Якщо ви хочете спробувати у своїх образах щось нове, то одягайте светр на одне плече. Такий простий трюк надасть вашому образу незвичайності та оригінальності.



Модні образи зі светром на осінь 2023 / Фото Elle

Недбало на плечах

Виважена недбалість завжди цікаво виглядає в образах. Якщо ви ще не готові прощатися з майками та футболками, то накиньте зверху светр та зав’яжіть його на шиї та плечах. Образ буде виглядати неформально, але дуже стильно.



Модні образи зі светром на осінь 2023 / Фото Elle