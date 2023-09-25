Як носити куртку-косуху восени у 2023 році: 20 оригінальних ідей

Куртка-косуха цього сезону залишатиметься популярною. Вона вважається універсальною та підходить майже під будь-який образ. Нижче дивіться ідеї, з яким одягом її можна стильно поєднати.

24 Канал підготував добірку з фото, як носити куртку-косуху цієї осені. Ми зібрали 5 основних варіантів комбінації.

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Як носити куртку-косуху

З обтягуючими штанами

Такі шкіряні куртки чудово поєднуються з класичними прямими чи обтягуючими штанами. Це можуть джинси, шкіряні штани тощо. Наприклад, модель Хайлі Бібер любить носити косуху з чорними скінні.



Хейлі Бібер у шкіряній куртці / Фото classicallycait.com



Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж





Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж

З широкими брюками

Також косуху можна поєднувати косуху з широкими брюками чи навіть спортивними штанами. Для таких образів краще обирайте подовжену модель або оверсайз-куртку.



Як носити куртку-косуху з брюками / Фото thestylepanorama.com



Як носити куртку-косуху з джинсами / Фото classicallycait.com



Як носити куртку-косуху з брюками / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху зі штанами / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху зі штанами / Фото з соцмереж

Із сукнею

Поєднувати косуху можна із сукнею, це розбавить елегантний образ та додасть зухвалості. Куртку можна одягати до міні-сукні, подовженої моделі або з асиметричною спідницею. Для look краще беріть однотонну чорну або коричневу куртку-косуху.



Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж

Зі спідницею

Куртка-косуху легко комбінувати і з джинсовою спідницею, короткими варіантами або злегка розкльошеною довгою моделлю. Не бійтеся експериментувати та поєднувати контрастні відтінки.



Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж

З шортами

Також можна зробити креативний образ, поєднавши куртку-косуху та шкіряні чи джинсові шорти. До цього додайте високі кросівки або ботфорти. Такий стиль приверне увагу оточуючих.



Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж



Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж