Як носити куртку-косуху восени у 2023 році: 20 оригінальних ідей
Куртка-косуха цього сезону залишатиметься популярною. Вона вважається універсальною та підходить майже під будь-який образ. Нижче дивіться ідеї, з яким одягом її можна стильно поєднати.
24 Канал підготував добірку з фото, як носити куртку-косуху цієї осені. Ми зібрали 5 основних варіантів комбінації.
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Як носити куртку-косуху
- З обтягуючими штанами
Такі шкіряні куртки чудово поєднуються з класичними прямими чи обтягуючими штанами. Це можуть джинси, шкіряні штани тощо. Наприклад, модель Хайлі Бібер любить носити косуху з чорними скінні.
Хейлі Бібер у шкіряній куртці / Фото classicallycait.com
Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з штанами / Фото з соцмереж
- З широкими брюками
Також косуху можна поєднувати косуху з широкими брюками чи навіть спортивними штанами. Для таких образів краще обирайте подовжену модель або оверсайз-куртку.
Як носити куртку-косуху з брюками / Фото thestylepanorama.com
Як носити куртку-косуху з джинсами / Фото classicallycait.com
Як носити куртку-косуху з брюками / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху зі штанами / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху зі штанами / Фото з соцмереж
- Із сукнею
Поєднувати косуху можна із сукнею, це розбавить елегантний образ та додасть зухвалості. Куртку можна одягати до міні-сукні, подовженої моделі або з асиметричною спідницею. Для look краще беріть однотонну чорну або коричневу куртку-косуху.
Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з сукнею / Фото з соцмереж
- Зі спідницею
Куртка-косуху легко комбінувати і з джинсовою спідницею, короткими варіантами або злегка розкльошеною довгою моделлю. Не бійтеся експериментувати та поєднувати контрастні відтінки.
Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху зі спідницею / Фото з соцмереж
- З шортами
Також можна зробити креативний образ, поєднавши куртку-косуху та шкіряні чи джинсові шорти. До цього додайте високі кросівки або ботфорти. Такий стиль приверне увагу оточуючих.
Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж
Як носити куртку-косуху з шортами / Фото з соцмереж