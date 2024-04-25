Забудьте про підбори: 3 найпопулярніші види взуття на плоскій підошві

Дівчата люблять підбори, які додають будь-якому образу витонченості та особливого святкового вайбу, втім не завжди ми почуваємо себе в них комфортно. Натомість гарною альтернативою є взуття на плоскій підошві.

Зараз дедалі частіше модниці роблять ставку на базові та позачасові речі, тому саме до такого вбрання ідеально пасуватимуть моделі взуття з низькою підошвою.

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Таке взуття можна носити з сукнями, спідницями, джинсами, штанами, будь-яким верхом та верхнім одягом – пальто, тренчем, шкіряною курткою чи бомбером.

Балетки

Це взуття не виходить з моди вже кілька сезонів. На певний час вони випали зі світу моди, але зараз без них важко уявити весняно-літні образи. Носіть їх з чим завгодно – починаючи від джинсів закінчуючи модними спідницями довжини максі. Можете обирати шкіряні моделі чи лаковані з бантиками.



Стильне взуття на весну / Фото Pinterest

Мері Джейн

Взуття з ремінцем – це мастхев весняного сезону. Їх представили всі можливі бренди, тож така покупка точно стане вашою вигідною інвестицією у свій гардероб. Спочатку Мері Джейн були модними на підборах, втім тепер на першу позицію вийшла плоска підошва.



Стильне взуття на весну / Фото Pinterest

Лофери

Таке взуття є основою колекцій багатьох модниць, тож без нього нікуди не дітися цього сезону. Обирайте базові чорні лофери, які гарно будуть комбінуватися з білими шкарпетками та мініспідницями. Завдяки лоферам ви зможете створити чимало аутфітів у стилі преппі.



Стильне взуття на весну / Фото Pinterest

Також звертайте увагу на замшеві сабо чи сандалі з ремінцями. Важливо, щоб будь-яке взуття з цього списку вдало доповнювало образи та гармонійно вписувалося у ваш стиль.