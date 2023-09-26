У цьому сезоні нас чекають звичні для нас тренди у взуття – гострий носок, ремінці на туфлях і балетках, металізований відтінок та лофери, які зараз на піку популярності.

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Гострий носок

Восени гострий носок буде особливо популярним серед туфель на підборах та чобіт до колін. Обирайте для себе класичні кольори, які добре поєднуватимуться з вашим вбранням.

До прикладу, квадратний носок вже майже втратив свою популярність, а це означає, що гострий носок можна вважати старою доброю класикою, яка не вийде з моди.



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Металік

Відтінок металік був представлений дизайнерами не лише на різноманітних елементах вбрання. Цього сезону з’явиться ще багато інших речей, до прикладу, взуття. Обирайте для себе кросівки, чоботи чи туфлі. Будь-яке взуття виглядатиме ефектно та модно.



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Балетки з ремінцем

Балетки Мері Джейн з весняно-літнього гардероба плавно перейшли до осіннього, а це означає, що милі балетки з ремінцями ви сміливо можете одягати до будь-якого вбрання. Також зверніть увагу на туфлі на підборах. Взуття на підборах у стилі Мері Джейн все ще не втратило своєї актуальності.



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest

Лофери

Це взуття завжди стає популярним з приходом осені, а цього сезону на ньому зосереджена особлива увага. Носіть їх з білими шкарпетками та сукнями чи спідницями у складку в стилі преппі. А от нідерландська модель Ромі Стрейд радить відійти від білого та надати перевагу чорним шкарпеткам в образі.



Стильне взуття на осінь 2023 / Фото Pinterest