В этом сезоне нас ждут привычные тренды в обуви – острый носок, ремешки на туфлях и балетках, металлизированный оттенок и лоферы, которые сейчас на пике популярности.

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Острый носок

Осенью острый носок будет особенно популярен среди туфель на каблуке и сапог до колен. Выбирайте для себя классические цвета, которые будут хорошо сочетаться с вашим нарядом.

К примеру, квадратный носок уже почти утратил свою популярность, а это значит, что острый носок можно считать старой доброй классикой, которая не выйдет из моды.



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Металлик

Оттенок металлик был представлен дизайнерами не только на различных элементах одежды. В этом сезоне появится еще много других вещей, например, обуви. Выбирайте для себя кроссовки, сапоги или туфли. Любая обувь будет смотреться эффектно и модно.



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Балетки с ремешком

Балетки Мэри Джейн из весенне-летнего гардероба плавно перешли к осеннему, а это значит, что милые балетки с ремешками вы смело можете одевать в любой наряд. Также обратите внимание на туфли на каблуке. Обувь на каблуке в стиле Мэри Джейн все еще не потеряла своей актуальности.



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Лоферы

Эта обувь всегда становится популярной с приходом осени, а в этом сезоне на ней сосредоточено особое внимание. Носите их с белыми носками и платьями или юбками в складку в стиле преппи. А вот нидерландская модель Роми Стрейд советует отойти от белого и предпочесть черные носки в образе.



Стильная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest