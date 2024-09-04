Трендове взуття осені 2024: що ми будемо носити цього сезону

На календарі вже вересень, тож час дізнатися про взуття, яке буде актуальним цього сезону. Дизайнери вже представили на своїх показах топові позиції, тож нам залишається лише обрати для себе ідеальний варіант, який буде пасувати до верхнього одягу.

На міжсезоння ідеально підійдуть лофери чи туфлі Mary Jane. А от дівчатам, які люблять експерименти в образах, можуть обрати чоботи у стилі гранж чи вкриті пухом моделі.Тому ховайте босоніжки та балетки до наступного літа та ознайомтеся з найтоповішими позиціями на осінню пору.

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Лофери

Це взуття є класикою осені, тому без них важко уявити собі стильний образ. Вони є позачасовими, тож обирайте для себе в чорному чи коричневому кольорі, які підійдуть до будь-якого вбрання.



Ефектне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Туфлі Mary Jane

Вже незмінно кілька сезонів туфлі Mary Jane не втрачають популярності. Це взуття з ремінцем популярне на низькій підошві та високих підборах. Бренди радять замість туфлів-човників обирати для себе красиве взуття з французькою ноткою естетики.



Модне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Квадратний мис

Взуття з квадратним мисом були популярні кілька сезонів тому, потім на деякий час зникли, а тепер знову повертаються у моду. Спробуйте додати до свого гардероба красиві чоботи на підборах з квадратним мисом.



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Пухнасте взуття

Якщо хочете додати до свого образу якусь цікавинку – обирайте для себе пухнасте взуття. Воно може видаватися дещо дивним, але насправді дуже красиво виглядає на нозі, особливо, якщо поєднати його із пухнастою сумкою.



Актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Дуже високі чоботи

Восени 2024 року в моду повертаються ботфорти. Такі красиві чоботи представили бренди Chloé, Fendi й Gucci. Поєднуйте їх з сукнями довжини максі, сукнями міні чи короткими шортами.



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pintrest

Втім у вересні все ще можна носити літні балетки, оскільки тепла погода дозволяє міксувати їх з будь-яким вбранням. Обирайте для себе сітчасті балетки, з бантиками, Мері Джейн чи камінцями.