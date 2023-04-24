З чим французькі модниці носять взуття Мері Джейн: ідеї модних образів

Цього сезону взуття Мері Джейн заполонили не лише подіуми, але й серця знаменитих інфлюенсерів. Дизайнери представили не лише взуття на підборах, але й стильні балетки, які має у своєму гардеробі будь-яка модниця.

Можна з впевненістю сказати, що туфлі Мері Джейн – найпопулярніше взуття цього сезону. Актуальність цих пар доводять і світові модниці, і знаменитості, які доповнюють туфлями та балетками свої образи.

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Моделі з ремінцями стали дуже популярними, тож обійти стороною цей тренд цього сезону не вдасться. Тепер таке взуття входить в повсякденні образи модних дівчат.

Привабливість туфель та балеток Мері Джейн обумовлена елегантним стилем та французьким впливом. Туфлі на підборах та красиві балетки зможуть доповнить будь-які ваші образи.

Судячи з того, яке це взуття популярне, радимо вам зробити вигідне капіталовкладення в них, оскільки носити ви їх зможете від весни аж до осені. Балетки можна носити хоч кожного дня, а туфлі на підборах ви приміряєте для особливих святкових виходів.

Особливу увагу в цьому взутті варто звернути на ремінець. Деякі бренди використовують мінімалістичі, інші ж роблять ставку на товстіші ремінці. Також є ряд різних матеріалів – від шкіри, замші до лакованого взуття. Колірна гама вже залежить від ваших смаків.

Взуття з пряжкою можна носити на голу ногу або разом із білими шкарпетками, що додає образу французького шику та елегантності. Французькі модниці носять Мері Джейн зі спідницями різних довжин, джинсами та сукнями.

Зі спідницями

З джинсами

З сукнями