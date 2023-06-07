Найепатажніше взуття 2023 року – з хутром: вражаючі фото

Відкрите взуття з хутром повертається в моду. Такий незвичний тренд презентував для літньої колекції бренд Lanvin. Виглядають такі босоніжки не надто практичними, втім модні інфлюенсери точно не залишать їх без уваги.

Хутряне взуття добре поєднується з бахромою, блискітками, напівпрозорою тканиною. Найкраще римувати босоніжки з хутром в один тон з одягом, щоб створити монохромний look. Бренд Lanvin представив взуття у відтінку морської хвилі, а також білі босоніжки.

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Від тренду не відстав і бренд Fendi. Вони презентували рожеві слайдери на танкетці з рожевим хутром. Такі шльопанці мають всі шанси стати мастхевом модних дівчат.

Додати хутра до свого взуття вирішили бренди Gucci, Burberry, MSGM, Khaite. Бренди представили в’єтнамки на підборах та мюлі з хутром. Stella McCartney, Givenchy та Sportmax додали хутра до туфлів човників.

Дизайнери не обмежилися нейтральними відтінками, а додали насичені кольори – зелений, червоний та рожевий. Таке взуття стане яскравим акцентом у ваших базових образах.

Зірки стрітстайлу вже встигли полюбити цей тренд та довершити свої образи епатажним взуттям. Звісно, ця річ зовсім не підходить для міських виходів, втім такі босоніжки чи туфлі з хутром можна приміряти для особливих випадків.

Модні інфлюенсери поєднували хутряне взуття зі шкіряною спідницею, сукнею та костюмами.



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle



Найепатажніше взуття 2023 року / Фото з Elle