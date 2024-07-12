В’єтнамки не лише з’явилися в гардеробах фешіоніста, їх навіть презентували на подіумах відомі дизайнери. З відкритим взуттям дівчата створюють безліч пляжних образів, але поміж тим вони залишаються незмінною частиною міських аутфітів.

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Дівчата носять в’єтнамки з купальниками, шортами-бермудами, трикотажними спідницями, лляними штанами чи з плетеними сумками й різноманітними головними уборами. В’єтнамками навіть доповнюють костюми у стилі Old Momey з жилеткою та штанами палаццо.

Відкриті шльопанці пасують для створення базових образів на основі джинсів різних фасонів та кольорів й звичайних футболок чи майок. Красиво виглядають з в’єтнамками сатинові штани, корсетні сукні А-силуету, спідниці максі, трикотажні сукні тощо.

З настанням спеки нам не обійтися без стильних в’єтнамок, в яких зручно перебувати, коли температура повітря перевищує 20 градусів тепла. Стилізувати в’єтнамки дуже легко, тож на прикладі інфлюенсерів покажемо найкращі аутфіти.

До трендових в'єтнамок ще варто додати у вішліст на літо слінгбеки, балетки у різних варіаціях, кросівки та лофери. Як виглядає стильне взуття цього сезону читайте в нашому матеріалі.