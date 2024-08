Найбільша платформа національних виробників розмістилась в Українському домі в Парижі під цьогорічною назвою "Volia Space", де учасники транслюють українські наративи та демонструють волю українців до перемоги.

У просторі "Volia Space" представлені понад 2 тисячі речей від 30 брендів: це кераміка, вишиванки, порцеляна, текстиль, пледи, постери, свічки та дифузори, прикраси, футболки з символікою та етномотивами, хустки, блокноти, піни, стікери, шопери, книги та інше.



Корнер представлений вишиванками, книгами, хустками / Фото Каті Бабаш

Понад 900 кілограмів унікальних товарів подолали шлях з України до Франції, щоб гості Олімпіади доторкнулись до нашої культури, пройнялись нашим сьогоденням та ще раз почули, як важливо підтримувати українців.

Серед учасників корнера – бренди Orner, Bravery, Svarga, Anna Yakovenko, Spadschyna, Lucky Humanoid, Osoka art, Moyart, Malvy, "Пролісок", Poetry Home, "Янковська", Tatooshka, Issl Kyiv, Oleksandr Dets, The Art Room Ceramics, Nice Day, Gifty, Your Way, Палає свічка, Leko, OlenaBeads, OlzhanKo, Moonlinen, Latona, Uvali, Видавництво Cтарого Лева, Odnanytka, Vyshyta.

На локації вже побувала міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера. Для себе вона обрала тимчасове тату з колосками від бренду Tatooshka. А от посол України у Франції, Вадим Омельченко, обрав футболку бренду Spadshchyna. Також співачка Джамала відтепер матиме плахту від Your way.



Міністерка спорту Франції завітала на український корнер / Фото Каті Бабаш

Український дім – головне представництво України поза Олімпійським селищем, що виконує роль культурного та медійного хабу. "Volia Space" працюватиме в Парижі до 11 серпня.