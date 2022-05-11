Волонтерство, одяг для ЗСУ та патріотичні дропи: як українські fashion-блогери допомагають армії

Кожен українець приносить користь своїй країні та робить все, що у його силах задля перемоги. Чимало модних інфлюенсерів не лише ведуть війну на інформаційному фронті, але завдяки своїй великій аудиторії збирають гроші для армії та всіх постраждалих від війни в Україні.

24 лютого повномасштабне вторгення Росії в Україну сколихнуло всю країну. Кожен з нас ніколи не забуде того страшного ранку, який перевернув наше життя з ніг на голову. Вже 77 днів наші бійці відчайдушно виборюють перемогу, а всі представники шоу-бізнесу з величезною армією прихильників допомагають їм в тилу.

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Остронь не залишилися українські fashion-інфлюесери, які також мають велику аудиторію, використовують свій голос та всі можливості для збору коштів для бійців на фронті.

Аліна Френдій

Українська інфлюесерка, засновниця бренду Tote Аліна Френдій в перший день війни перебувала у Мілані. Напередодні дівчина приїхала на головну fashion‑подію сезону – Міланський Тиждень моди. У своєму блозі Аліна розповіла, що після того, як вона прокинулася і взяла руки телефон – побачила багато пропущених від тата і чоловіка.

Усі українці, які перебували в той день у Мілані, а також ті, які живуть там, почали разом об’єднуватися. Після показу Prada Аліна і Таня Кодзаєва вийшли на вулицю Мілана з українським прапором. У період Тижня моди, біля локацій модних шоу завжди перебувають десятки фотографів з різних країн. Таким чином інфлюенсери намагаються привернути максимальну увагу ЗМІ.

Аліна Френдій перераховує кошти з продажів бренду Tote і Coosh на потреби ЗСУ. Нещодавно інфлюенсерка провела благодійну лекцію у Варшаві на тему "Особистий бренд у соцмережах". Зібраних 170 тисяч гривень перевели на допомогу ЗСУ.

Тетяна Кодзаєва

Інфлюенсерка Тетяна Кодзаєва, за якою стежить 1 мільйон користувачів, також з перших днів війни підтримує Україну та допомагає всім, хто від неї постраждав. Блогерка є засновницею бренду аксесуарів the KODE, тож презентувала блакитно-жовтий виріб в кольорах українського прапора. Цю сумку Тетяна створила, щоб допомогти українській армії. Усі гроші з продажу блогерка передає на потреби ЗСУ.

Окрім цього, Тетяна Кодзаєва разом з волонтерами та підприємцями відкрила в Івано-Франківську приміщення, в якому всі внутрішньо переміщені особи можуть отримати необхідний одяг.

Тетяна Парфільєва

Інфлюенсерка та fashion-блогерка Тетяна Кодзаєва є власницею бренду CHER'17. У своєму особистому блозі Таня зазначила, що знайшла свою місію на час війни, тому всі свої зусилля зосереджує на допомозі військовим. На початку березня її бренд CHER'17 шив балаклави, флісові худі та термошкарпетки.

Згодом блогерка випустила патріотичний дроп, що складається з футболок, худі та спортивних костюмів. З кожної покупки бренд CHER'17 допомагає армії, перераховуючи кошти на потреби ЗСУ.