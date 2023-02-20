Британська акторка одягнула на премію BAFTA сукню від українського бренду: розкішний вихід

19 лютого у Лондоні відбулася престижна кінопремія BAFTA. На подію прийшло чимало знаменитостей, серед яких навіть принц Вільям та Кейт Міддлтон. А от запрошена гостя, британська акторка Волліс Дей виокремилась сукнею від українського бренду.

Церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards традиційно відбулася в Лондоні. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.

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Найбільшу кількість номінацій на BAFTA-2023 отримав фільм режисера Едварда Бергера "На Західному фронті без змін". Він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA – 14 номінацій.

На відому подію прибула британська акторка Волліс Дей. Зірка фільму "Нескінченність" одягнула на червону доріжку сукню відтінку металік від українського бренду Lever Couture.

Акторка приміряла розкішну сукню від дизайнерки Лесі Верлінг’єрі, яка створила вбрання шляхом нашарування стрічок з напівпрозорої сітки. Сукня створила доволі сексуальний ефект завдяки глибокому розрізу в зоні декольте та на нозі. Свій вихід Волліс Дей доповнила напівпрозорими туфлями-човниками.



Волліс Дей в сукні від українського бренду / Фото з Jet Setter

Британка одягнула сукню з колекції Leleka, яку дизайнерка представила на Тижні моди в Токіо. Раніше цю сукню одягала українська співачка Тіна Кароль. Саме вона стала обличчям колекції у 2022 році.

У колекції дизайнерка поєднувала передові технології, зокрема технологію 3D-принтінгу з традиційним дизайном, надихаючись поєднанням української та японської культур.

Хто зі знаменитостей одягав вбрання від Lever Couture

У травні 2022 року американська акторка з українським корінням Міла Йовович прилетіла в Канни. На Лазурному березі знаменитість відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній блакитній сукні від бренду Lever Couture.



Ефектний образ Міли Йовович та Евер Габо / Фото з Getty Images

У грудні того ж року німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум завітала у Лос-Анджелесі на прем’єру фільму "Аватар 2" у молочній сукні від Lever Couture.



Розкішний образ Гайді Клум / Фото з Instagram