Відомий фотограф двічі приїжджав в Україну, був у Харкові, Києві, біля лінії фронту в Костянтинівці, неподалік Куп’янська та в Торецьку. Бретт Ллойд знімав для таких відомих глянців як Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein та Fendi. Тепер у добірці його робіт – українські військові, ветерани, медики, студенти, священники, актори та просто цивільні.

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"Посеред усього лиха війни я зустрів стільки добрих і талановитих людей. Це неймовірно – яке насичене та бурхливе життя в Україні. Я хочу, щоб міжнародна аудиторія це побачила", – розповів фотограф.

Героїнею диджитал-обкладинки Vogue Ukraine Edition 5 стала 21-літня Оксана Рубаняк з позивним "Ксена", яка є командиркою взводу однієї з бригад Сухопутних військ Збройних Сил.

"У цивільному житті Оксана працювала в Івано-Франківській міській раді, була поеткою і громадською активісткою. 24 лютого 2022 року вона доєдналась до Добровольчого формування Івано-Франківської територіальної громади, а трохи згодом увійшла до лав Збройних Сил – і стала єдиною жінкою-кулеметницею взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", – йдеться в інстаграм-дописі Vogue.

Редакція Vogue зазначає, що новий випуск про країну, яка відстоює свою свободу, плекає творчі таланти та заявляє про себе у світі модної та культурної дипломатії. На шпальтах видання ви знайдете історії про українців, які змінюють індустрію та світ.

Дизайнерка Світлана Бевза з нью-йоркського подіуму розповідає про наші культурні коди. Ритейлерка Христя Храновська проводить у головних європейських політичних інституціях виставки щоденників дітей, які пережили окупацію. Меценатка Тетяна Веревська допомагає молодим академічним музикантам розвивати талант і виборювати премії на головних конкурсних майданчиках світу. Куратори Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький вперше в історії українського павільйону залучають художників до участі в бієнале у Венеції.

Також у видання представлений фотопроєкт "Коріння", який присвятили темі сім’ї та любові. Презентувати новий журнал будуть 3 березня в межах офіційної програми Тижня моди в Парижі. Окрім того, там пройде виставка Vogue Ukraine Showcase. На ній буде представлена експозиція робіт українських дизайнерів та лімітована сувенірна колекція українського Vogue. Частину прибутку від продажів буде спрямовано до фонду "Ветеранка", з яким співпрацює видання.