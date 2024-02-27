Попри розкуркулення, Голодомор, репресії та русифікацію ми не втратили свою спадщину, пише Fashion 24. Сьогодні локальні бренди активно її досліджують та переосмислюють, створюючи скарби сучасні: зі своєю унікальною естетикою, глибокими сенсами та впізнаваною українською ідентичністю. Якби у нас була та сама сакральна скриня, ми б поклали ці речі туди, аби передавати їх у спадок.

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Разом з проєктом "Всі. Свої" ми зібрали добірку виробників, у яких варто придбати речі з певними сенсами.

ВидимоНевидимо

Виготовляти прикраси – мабуть, одне з найпрекрасніших умінь українців. Майстерня українського традиційного золотарства "ВидимоНевидимо" продовжує давнє ремесло, розвиваючи його та демонструючи, як гарно традиційні прикраси без стилізацій та обробок пасують до сучасних образів. У бренді вважають, що такі аксесуари – втілення національної ідентичності, тяглості родової пам'яті та регіональної самобутності. І пропонують кожній придбати коралове намисто. А до нього обрати ще й сережки або дукач.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Ornament

Продовжуючи тему прикрас, які можуть стати родинно реліквією, варто згадати ще й бісерні силянки, кризи, кривульки та гердани. Розмаїття форм, кольорів та узорів просто вражає! Традиційні прикраси з бісеру є в Ornament: бренд цінує в цих аксесуарах історичний звʼязок з нашими предками та регіоном їх проживання. Вироби цієї майстерні виготовлені вручну, на основі старовинних орнаментів на сучасний лад.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Ellen Rococo

Ще один виробник прикрас, який привернув нашу увагу – це Ellen Rococo. Бренд працює над етнічною та історичною темою, транслюючи неймовірну естетику срібних прикрас. Такий аксесуар – це справжній стейтмент, що допоможе заявити про свою позицію на весь світ. Ми для себе обрали кольє зі стилізованою лялькою-мотанкою у сріблі.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Malvy_jewelry

Українці здавна славилися ще й своїм умінням працювати з деревом. Переосмислюючи давню традицію виготовляти дерев'яні гребінці, бренд Malvy_jewelry додав до своєї лінійки прикрасу-гребінь у формі коника. Цей виріб поєднав глибинні сенси та сучасну стилізацію: власниця такого аксесуара точно відчуватиме зв'язок з культурою та звичаями своїх предків. А ще підвіска-коник гарно поєднуватиметься з трендовими светрами, сорочками, жакетами та сукнями.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Fedosenko.Art

Зробити власноруч ляльку-мотанку, перемалювати її, а потім перенести це зображення на хустку? Саме так народився аксесуар від Fedosenko.Art. Це бренд майстрині Тетяни Федосенко, який дає можливість доторкнутися до традиційного крізь сучасне та популяризує національну спадщину й традиційні ремесла на широку авдиторію. Хустка для українок була символічною та передавалась із покоління в покоління. А сьогодні вона може стати ще й стильним аксесуаром-маніфестом.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

SVARGA

Вишиті сорочки – головний скарб українців – сьогодні виготовляють багато брендів. Та знахідкою цього сезону для нас став бренд SVARGA. Виробник декларує бажання створити «добротну повсякденність» українців, у якій вони носять вишитий одяг на щодень. В асортименті можна знайти вишиванки, які дійсно легко стануть комфортним, красивим повсякденним одягом з глибоким сенсом, який дає розумінням, хто ми та звідки. Також у SVARGA є парні сорочки, аби цілі родини могли створювати власну вишивану естетику.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

OLEKSANDRA

А вишиту сукню сучасного крою з вишивкою ручної роботи ми знайшли в майстерні OLEKSANDRA. Це унікальна річ, яку точно захочеться передавати у спадок як величезну цінність. Майстрині бренду роблять не лише вишиті, а й ткані речі, даючи сучасне життя прадавнім ремеслам. Вони виготовляють речі на замовлення індивідуально та вкладають у кожну вишиванку весь свій досвід та любов до справи.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

GridZhuk.brand

Наділити сенсами можна і зовсім звичайні речі, як-от трикотажні костюми. Бренд GridZhuk.brand робить якраз такі: вишивка на домотканому полотні прикрашає їхні світшоти. Завдяки такому переосмисленню ми можемо демонструвати приналежність до української культури навіть там, де носимо найзручніший повсякденний одяг.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Seam

А якщо хочеться навпаки – виділятися, використовуючи нетривіальні речі та стилізуючи прадавні фасони в сучасних образах – тоді слід обрати кептар з вишивкою від Seam. Жилетка з елементами сакральної геометрії, яку так цінували наші пращури, одночасно зігріватиме і тіло, і душу. У лінійці виробника є кептарі різних кольорів та орнаментів.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

YourWay

Продовжуючи розмову про нетривіальні, старовинні фасони та речі, ми одразу згадуємо плахту – унікальне жіноче поясне вбрання. Сьогодні її легко вписати в модний гардероб, адже локальні бренди випускають актуальні варіації. Так, у YourWay є плахта, створена на перетині старовини й сучасності: утеплена слімтеском та прикрашена етнічним орнаментом, вона могла б стати окрасою будь-якої скрині зі скарбами сьогодення.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Zharko

На завершення додамо ще верхній одяг. У Zharko є стьобане кімоно з рукавами в орнамент. Це елегантно, просто, актуально і водночас дає змогу зчитати «український код». Виробник має також інші речі в такій самій стилістиці: орнамент використовується у багатьох виробах, тим самим бренд намагається показати, що Україна живе в кожному з нас.



Українські бренди створюють унікальні речі / Фото "Всі. Свої"

Купити речі з сенсами можна 2 та 3 березня на Десятинній, 12. Проєкт «Всі. Свої» проведе там мультикатегорійний "Маркет сенсів", де 180 брендів представлять одяг з натуральних тканин, світшоти, сукні та футболки з етномотивами, традиційні українські прикраси, вироби з дерева, глини та кераміки.