Vogue опублікував фото сім'ї Володимира Зеленського: українці висловлюють йому шалену подяку

Український глянець Vogue опублікував світлини президента України з його сім’єю, які були зроблені для грудневого номера 2019 року.

Українці на просторах інтернету висловлюють своє захоплення нашим президентом – Володимиром Олександровичем Зеленським.

Читайте також Президент Федерації високої моди Ральф Толедано висловив свою підтримку Україні

Вчинками та діями глави держави захоплюється навіть американська світська левиця Кім Кардашян. Зірка опублікувала фото Зеленського та додала, що пишається тими, хто докладає багато зусиль, аби стати кращою версією себе.

Нашого президента згадують всі світові знаменитості, які підтримують Україну та бажають нам мирного неба над головою. Український глянець Vogue вирішив опублікувати свою давню зйомку з президентом України.

Сім’я Зеленських у зйомці для грудневого номера

Світлини вже зібрали величезну кількість вподобань та слів подяки від громадян України. Чимало людей зазначає, що наш президент найкращий і вони неймовірно горді, що в такий важкий час, саме він є поруч з нами.

Після пропозиції влади США евакуюватися Володимиру Зеленському з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси. Ця відповідь розлетілася цілим світом.

Ми пишаємося тим, що маємо президента, який виступає за Україну і разом з нею! Той момент, коли президент стоїть горою за свою країну, а країна за нього,

– написав Vogue.

Українське видання опублікувало чорно-білі фото президента з першою леді Оленою Зеленською та донькою Олександрою та сином Кирилом. За стиль відповідала Юлія Пеліпас, а за фото – Пауль Беларт.

Володимир Зеленський позував обіймаючи дружину та доньку у чорному костюмі та водолазці. Олена Зеленська приміряла спідницю міді в клітинку, водолазку, чоботи на підборах та кашеміровий кейп. На світлинах вони щасливо посміхалися на камеру.



Фотосесія Володимира Зеленського з сім'єю / Фото з Vogue



Фотосесія Володимира Зеленського з сім'єю / Фото з Vogue



Фотосесія Володимира Зеленського з сім'єю / Фото з Vogue



Фотосесія Володимира Зеленського з сім'єю / Фото з Vogue

Українці в коментарях написали безліч приємних слів та подякували президенту України, за те, що він поруч з нами у важкий час.