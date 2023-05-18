Володимир Зеленський одягнув особливу вишиванку: що означають її орнаменти

18 травня в Україні відзначають День вишиванки. Символічно, що цього року це свято збіглося в часі з Днем вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Володимир Зеленський у цей день одягнув вишиванку з особливими орнаментами.

У День вишиванки стрічки соцмереж наповнені яскравими та колоритними світлинами. Українці вітають одне одного з патріотичним святом та вкотре наголошують на силі та мужності нашого народу. До привітань долучився й президент України.

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Вишиванка Володимира Зеленського

Під час повномасштабної війни Володимир Зеленський неодноразово одягав вишиванки. Здебільшого він обирав сорочки кольору хакі, які пасують його стилю мілітарі. У День вишиванки президент зачарував новим символічним вбранням.

Зеленський опублікував в соцмережах селфі, на якому зображений у вишиванці з особливими орнаментами. Оскільки День вишиванки припав на День вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, то на сорочці президента були орнаменти, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів. Символи нашої сили та нашого прагнення жити у своєму домі.

Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна пам'ять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!

– написав президент під фото.



Володимир Зеленський у вишиванці / Фото з телеграму президента

А Олена Зеленська День вишиванки відзначає цього року в Сеулі. Зараз вона перебуває з робочим візитом у Республіці Корея. Перша леді одягнула ніжну вишивану сорочку молочного кольору з об'ємними рукавами.