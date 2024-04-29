Яку вишиванку одягнути на Великдень: добірка варіантів, які можна обрати

Вишиванка завжди є гарним вибором вбрання на Великдень, адже повністю відображає святковий настрій. Вже 5 травня українці святкуватимуть Пасху, тому розповідаємо, яку саме вишиванку варто одягнути в це велике релігійне свято.

Традиційно на Великдень українці одягають вишиті сорочки чи сукні-вишиванки, пише Fashion 24. Радимо вам обирати для себе світлі тони, які мають гарний вигляд, втім дедалі частіше в моду входять кольорові вишиванки, тож такі теж цілком можуть підходити для великоднього образу.

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Вишиванки на Великдень 2024

Візерунків на вишиванках є безліч, втім однією з традиційних вишивок на Великдень є писанка – символ відродження та духовної чистоти. Також популярними візерунками є хрести, рослинні мотиви та сонце, а ще птахи та різноманітні весняні мотиви.

Важливо звертати на тканину й фасон вишиванки. Оберіть для себе зручний варіант, в якому вам буде комфортно провести святковий день. Колір теж має важливе значення.

Найчастіше на Великдень роблять ставку на білосніжний колір, який символізує духовну чистоту, блакитний – надію, рожевий та червоний відповідає за любов, жовтий – сонце, а зелений – весна та природа.

Окрім того, вишиванка, яка є національним символом України має свої особливості. Традиційне вбрання у різних регіонах відрізняється стилем та орнаментом.



Можете одягати на Великдень однакові вишиванки / Фото з інстаграму Влади Седан