Як виглядає вишиванка Степана Бандери: єдине фото у сорочці провідника ОУН

У 2022 році громадська організація "Всесвітній день вишиванки" спільно з благодійним фондом "КОЛО" відтворили точну копію вишиванки, яку носив колись Степан Бандера.

Унікальну річ – вишиванку з орнаментом, яку носив колись Степан Бандера створили у лімітованій серії – всього 100 сорочок, щоб зібрати пів мільйона гривень на бронежилети для військових.

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Команда масштабувала орнамент з фото, провела кольорокорекцію, знайшла ідентичні орнаменти відповідного часу і регіону. Над відтворенням вишиванки працювала велика дослідницька група “Вишивка в одязі видатних українців” з 6 осіб на чолі із Тетяною Зез – вимушеною переселенкою з Донецька, яка обожнює вишивку.

Майстриня відтворила вишиту хрестиком сорочку провідника ОУН Степана Бандери за 8 днів. Унікальна річ була вишита за єдиною світлиною, на якій видатний українець зображений у вишиванці. Виглядає сорочка цілком стильно і сучасно – з малюнком одного кольору, який вишито хрестиком.



Вишиванка Степана Бандери / Фото з фейсбуку "Всесвітнього дня вишиванки"

Першим одягнув точну копію вишиванки Степана Бандери – головного ідеолога боротьби за незалежність України першої половини ХХ століття, відомий історик, громадсько-політичний діяч Володимир В’ятрович.



Володимир В'ятрович у копії вишиванки Степана Бандери / Фото з фейсбуку