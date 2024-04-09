Краплеподібний виріз на сукнях і топах – тренд весни 2024: чому він такий особливий

Окрім тренду на прозорість цього року дизайнери запропонували нове втілення сексуальності на речах у вигляді краплеподібних вирізів. Якщо раніше в центрі уваги були сукні з розрізами на талії та стегнах, то цього року буде домінувати виріз, який нагадує замкову щілину.

Такий краплеподібний виріз, який демонструє декольте чи прес – це цікава тенденція на весняно-літній сезон. Ширина та довжина такого вирізу на сукнях і топах може бути різною – від тонких розрізів до широких. Експерти радять опановувати цей тренд з топів, а потім переходити до суконь.

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Бренди представили вбрання на будь-який смак та показали, що з чим можна носити. До прикладу, топи поєднуються з будь-якими джинсами чи штанами, їх також можна носити зі штанними костюмами чи шкіряними спідницями. Це вбрання ідеально підійде для вечірнього виходу в теплий сезон.

А от сукні виглядатимуть не менш стильно, бо додадуть особливої нотки сексуальності. Дизайнери запропонували їх в довжині міні та максі. Ефектно та елегантно виглядає плаття в чорному кольорі, втім ви можете обрати на літо дещо ніжніший варіант у лавандовому відтінку чи зробити ставку на класичні кольори: сірий, білий чи коричневий.



Стильне вбрання на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Модне вбрання на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Красиве вбрання на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Трендове вбрання на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Найкраще з такими платтями поєднуються туфлі чи босоніжки на підборах, а от до топів можете одягати кросівки чи балетки. Образи з топами можуть бути розслабленими, тож міксуйте look з широкими чи порваними джинсами.