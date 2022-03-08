Чимало українських брендів вирішили зараз зосередити свою увагу на пошитті одягу для військових. Андре Тан шиє теплі куртки, бронежилети та спальні місця, а бренд MustHave жиє балаклави та жилети для військових у Бердичеві.

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Співзасновниця бренду Анастасія Дзюба розповіла, що MustHave майже 12 років займається виробництвом та продажем жіночого одягу, однак у теперішні складні часи для держави. На волонтерських засадах вони шиють жилети розгрузки, щоб допомогти армії та територіальній обороні.

На офіційній сторінці бренду зазначається, що є деякий дефіцит та проблеми з пошуком відповідної тканини.

Виробництво MustHave вже котрий день поспіль допомагає нашій армії і теробороні міста Бердичів. Відшиваємо жилети розгрузки та балаклави. Дякуємо всім нашим співробітникам, які готові допомагати в ці часи! Наразі, ми готові обробляти запити, які зможемо виконувати в порядку черги,

– йдеться у дописі.