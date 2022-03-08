Многие украинские бренды решили сейчас сосредоточить свое внимание на пошиве одежды для военных. Андре Тан шьет теплые куртки, бронежилеты и спальные места, а бренд MustHave живет балаклавы и жилеты для военных в Бердичеве.

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Соучредитель бренда Анастасия Дзюба рассказала, что MustHave почти 12 лет занимается производством и продажей женской одежды, однако в нынешние сложные времена для государства. На волонтерской основе они шьют жилеты разгрузки, чтобы помочь армии и территориальной обороне.

На официальной странице бренда отмечается, что существует некоторый дефицит и проблемы с поиском соответствующей ткани.