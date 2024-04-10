Модель з вітиліго Вінні Гарлоу одягнула комплект від бренду Frolov: розкішний образ

Канадська модель з хворобою вітиліго Вінні Гарлоу обожнює модні експерименти. Вона часто знімається для глянців, відвідує світські події, тому відчуття стилю має бездоганне. Нещодавно вона приміряла на собі комплект від бренду Frolov.

Знаменитість зробила кадри у комплекті від дизайнера Івана Фролова на вулицях Філадельфії. Це вже не перша світова знаменитість, яка обирає для себе речі від українського бренду.

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Вінні Гарлоу у Frolov

Манекенниця приміряла на собі комплект, який складався з корсета та мініспідниці з прозорими вставками. Свій аутфіт Вінні доповнила ботфортами на підборах, які сягали до подолу спідниці. Зверху вона приміряла біле пальто з рожевим пухнастим коміром та рукавами.

Образ зірки доповнила рожева сумка у вигляді Півмісяця, масивне кольє на шиї та сережки. Вона розпустила волосся, вклала його у хвильки та зробила насичений макіяж.

Що відомо про Вінні Гарлоу

Вінні Гарлоу народилася з хворобою вітиліго - порушенням пігментації шкіри, яка виражається на ній появою плям. Таке захворювання має 1% населення Землі, воно не лікується, але не шкодить здоров’ю людини. У своїх інтерв’ю дівчина розповідала, що дитинство для неї було справжнім пеклом, бо діти дуже знущалися в школі.

Та доля для Вінні Гарлоу кардинально змінилася у 19-річному віці. На її фейсбук-сторінку натрапила зірка ютубу, яка запросила її знятися у своєму кліпі, подарувавши дівчині щасливий білет до впізнаваності.

Вже через рік вона взяла участь в шоу "Топ-модель по-американськи", а згодом отримала співпрацю з брендами Victoria's Secret, Zac Posen, Marc Jacobs, Swarovski та багатьма іншими.

Популярність моделі постійно зростає. За її інстаграм-сторінкою стежить 10 мільйонів підписників, а модні глянці запрошують її зніматися для обкладинок, а відомі бренди – рекламувати їхнє вбрання.