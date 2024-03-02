Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях: що сталося з дизайнеркою

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала у Парижі свою нову колекцію. Наприкінці показу знаменитість вийшла до гостей на милицях.

На показ колекції бренду Victoria Beckham приїхало ціле сімейство дизайнерки: її коханий чоловік Девід Бекхем, Бруклін з дружиною Ніколою Пельтц, син Круз та її донечка Харпер. Також дизайнерка запросила головну редакторку видання Vogue Анну Вінтур.

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49-річна дизайнерка презентувала вбрання для осінньо-зимового сезону 2024-2025. Моделі виходили на подіум в елегантному вбранні з акцентом на жіночих фасонах та спокійних, носибельних кольорах.

Вражаючий вихід Вікторії Бекхем

Ще напередодні показу Вікторію Бекхем підловили папараці з милицями, втім справжній фурор знаменитість справила на всіх під час фінальної подяки наприкінці показу.

Дизайнерка вийшла до гостей у чорній майці та штанах палаццо. Її довге волосся було вкладене в кучері, на обличчі сяяв ефектний макіяж, а образ довершували ювелірні прикраси.

Втім цього разу Вікторія не одягнула улюблені туфлі на підборах, оскільки змушена була вийти до гостей на милицях. Вона пройшлася подіумом, підійшла до чоловіка, поцілувала його та подякувала всім запрошеним.

Екссолістка Spice Girl накульгувала після того, як невдало впала та пошкодила ногу. Футболіст Девід Бекхем розповів, що його дружина травмувала ногу під час тренування.

Скандал на показі Victoria Beckham

Це вже не вперше активісти втручаються в покази, аби їх зірвати. Цього разу припало британському бренду. Пара активістів з організації PETA вийшли на подіум з плакатами "Хай живе веганська шкіра" та "Тварини – не тканина". Вони протестували проти того, аби бренд не використовував шкіру тварин.

Початок створення бренду Victoria Beckham

Вікторія Бекхем розпочала свій модний бізнес після завершення співочої кар’єри. У 2004 році вона запустила лінію джинсів Rock & Republic. Зіркове ім’я додало бренду неймовірного успіху. Через 2 роки Вікторія додає до бренду сонцезахисні окуляри та парфумерну лінію.

У 2008 році дизайнерка та дружина відомого футболіста вирішує створити однойменний бренд, який має успіх у всьому світі та досі є впізнаваним та популярним.

Вікторія Бекхем черпає натхнення в 40-х і 50-х роках минулого століття, тому важливу роль в її колекціях відіграють скульптурні силуети. Загалом дизайнерка створює те, що носить сама, тож всі її колекції базуються на особистому стилі. Вікторія віддає перевагу штанним костюмам бездоганного крою, довгим сукням та ніжному шовку.