На показ коллекции бренда Victoria Beckham приехало целое семейство дизайнера: ее любимый муж Дэвид Бекхэм, Бруклин с женой Николой Пельтц, сын Круз и ее дочь Харпер. Также дизайнер пригласила главного редактора издания Vogue Анну Винтур.

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49-летний дизайнер представила наряды для осенне-зимнего сезона 2024-2025. Модели выходили на подиум в элегантных нарядах с акцентом на женских фасонах и спокойных, носибельных цветах.

Впечатляющий выход Виктории Бекхэм

Еще накануне показа Викторию Бекхэм подловили папарацци с костылями, впрочем настоящий фурор знаменитость произвела на всех во время финальной благодарности в конце показа.

Дизайнер вышла к гостям в черной майке и брюках палаццо. Ее длинные волосы были уложены в кудри, на лице сиял эффектный макияж, а образ довершали ювелирные украшения.

Впрочем на этот раз Виктория не надела любимые туфли на каблуках, поскольку вынуждена была выйти к гостям на костылях. Она прошлась по подиуму, подошла к мужу, поцеловала его и поблагодарила всех приглашенных.

Экс-солистка Spice Girl прихрамывала после того, как неудачно упала и повредила ногу. Футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена травмировала ногу во время тренировки.

Скандал на показе Victoria Beckham

Это уже не впервые активисты вмешиваются в показы, чтобы их сорвать. На этот раз пришлось британскому бренду. Пара активистов из организации PETA вышли на подиум с плакатами "Да здравствует веганская кожа" и "Животные – не ткань". Они протестовали против того, чтобы бренд не использовал кожу животных.

Начало создания бренда Victoria Beckham

Виктория Бекхэм начала свой модный бизнес после завершения певческой карьеры. В 2004 году она запустила линию джинсов Rock & Republic. Звездное имя добавило бренду невероятного успеха. Через 2 года Виктория добавляет к бренду солнцезащитные очки и парфюмерную линию.

В 2008 году дизайнер и жена известного футболиста решает создать одноименный бренд, который имеет успех во всем мире и до сих пор является узнаваемым и популярным.

Виктория Бекхэм черпает вдохновение в 40-х и 50-х годах прошлого века, поэтому важную роль в ее коллекциях играют скульптурные силуэты. В общем дизайнер создает то, что носит сама, поэтому все ее коллекции базируются на личном стиле. Виктория предпочитает брючные костюмы безупречного кроя, длинным платьям и нежному шелку.