Весільна колекція суконь на літній сезон 2024: бездоганні варіанти, які сподобаються нареченим

Готуючись до весілля кожна наречена хоче мати дивовижний та неповторний вигляд. Вона хоче в день свого весілля виглядати особливо, тож радимо вам ознайомитися з варіантами суконь, які підійдуть на літній сезон.

Дизайнер Алін Ле'кал представив новий весільний кампейн, який варто взяти до уваги дівчатам, які планують весілля у 2024 році.

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Бренд AlinLe’Kal презентував витончені та елегантні весільні образи. Вони поєднують в собі символ розкоші та вишуканості. Майже кожен фасон сукні особливий, аби наречена, яка одягне це плаття, відчувала себе особливо.

Австралійський бренд вже давно вийшов на нові простори – Європу, Азію та Близький Схід. Свої колекції марка представляла на Паризькому тижні моди, а сукні одягали міжнародні знаменитості на червоні доріжки.

Якщо ви шукаєте для себе цікавий та нестандартний образ, то пропонуємо переглянути нову колекцію весільних суконь від бренду AlinLe’Kal. Зверніть увагу на тілесне мініплаття, яке стає довгим завдяки сітчастому матеріалу, що прикрашений бісером. Сукня декорована ним по всій довжині та прикрашена пір’ям.



Колекція весільних суконь від австралійського бренду / Фото Vogue

Також у колекції представлена базова сукня-бюстьє з габаритними білим камінням на поясі та розсипаними камінчиками на корсеті та внизу.



Колекція весільних суконь від австралійського бренду / Фото Vogue

Сукня у формі рибки, яка була актуальною багато років тому, схоже, знову повертається в моду. А ще зверніть увагу на плаття з рюшами та бахромою, які є актуальними цього сезону та не втратять своєї актуальності в 2024 році.



Колекція весільних суконь від австралійського бренду / Фото Vogue



Колекція весільних суконь від австралійського бренду / Фото Vogue



Колекція весільних суконь від австралійського бренду / Фото Vogue