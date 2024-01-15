Весільна мода 2024: які сукні, кольори та аксесуари будуть в тренді

Ще задовго до весілля наречені починають обирати для себе весільні сукні, фату та взуття, які зможуть передати їхній стиль, настрій та зробити день особливим. Тенденції у весільній моді 2024 року будуть доволі цікавими, тож сподобаються кожній дівчині.

Для створення весільного вбрання дизайнери надихалися природними мотивами та додавали на сукні вишивку чи аплікацію. Окрім білосніжної сукні, в моді почнуть більше з’являтися пастельні тони, які відображатимуть небо, сонце та пелюстки.

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Однією з цьогорічних трендів є довга фата, яка прикрашена камінням чи мереживом. Якщо ви хочете виглядати на своєму весіллі оригінально та незвично – зверніть увагу на кейпи, які все частіше почали з’являтися на сучасному весільному вбранні.

Також актуальними у 2024 році будуть банти. Їх можна обіграти різними способами. Відтак, банти можуть бути присутніми на платтях, фаті, прикрасах та навіть білих колготках.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Дизайнери не забули й про пір’я, яким теж прикрасили весільне вбрання. Якщо ж ви прихильниця нестандартного вбрання, тоді візьміть до уваги мінісукні, класичні білі костюми чи комбінезони.

У моду повертається плаття силуету рибка, тож звертайте на нього увагу. Не бійтеся одягати плаття в блакитному кольорі та доповнювати весільний аутфіт дуже довгою фатою. Тренд на костюми певний час був призабутий, але знову повертається в моду.

Природні мотиви



Модні весільні сукні / Фото Elle

Пастельні тони



Модні весільні сукні / Фото Elle

Довга фата



Модна весільна фата / Фото Elle

Бантики



Модні весільні сукні / Фото Elle

Максималізм



Модні весільні сукні / Фото Elle

Мінісукня



Модні весільні сукні / Фото Elle

Костюм



Модні весільні костюми / Фото Elle

Кейпи



Модні весільні сукні / Фото Elle