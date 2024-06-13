Вершково-жовтий є доволі універсальним відтінком. Він неначе належить до базового відтінку, тож може поєднуватися з будь-яким класичним вбранням. Модниці полюбили відтінок вершкового масла не менше, ніж мегатрендовий червоний колір.

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Який одяг обрати у вершково-жовтому відтінку

Красиво в цьому кольорі виглядатиме костюм-трійка, який складається з жилетки, жакета, штанів, бермудів чи спідниці. Низи в літню форму можете обирати на свій смак.

Jacquemus представив вершково-жовту спідницю до коліна прямого крою, яку можна вдало поєднати з класичним топом чи бра. Також можете придбати вбрання в цьому кольорі й серед верхнього одягу. На літо обирайте цікаві шкіряні куртки, кремові джинсові куртки чи бомбери.

Цей відтінок є доволі універсальним, тож добре поєднується з базовими та контрастними й пастельними тонами. Стилісти радять звернути увагу на кілька формул: жовтий + темно-коричневий, жовтий + сірий, жовтий + чорний і жовтий + бордовий. Якщо ж поєднати вершково-жовтий з блакитним, то аутфіт буде мати дорогий та красивий вигляд.



Красиве вбрання у вершково-жовтому відтінку / Фото Elle



Актуальне вбрання у вершково-жовтому відтінку / Фото Elle



Трендове вбрання у вершково-жовтому відтінку / Фото Elle



Актуальне вбрання у вершково-жовтому відтінку / Фото Elle

Не забувайте про аксесуари у цьому відтінку. Обирайте для себе цікаві сумки чи окуляри зі світло-жовтими оправами та вчіться міксувати все між собою задля створення цікавих образів.