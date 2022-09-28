Готуємося до зими: 33 варіанти верхнього одягу, на які треба звернути увагу

Навіть попри те, що тенденції на одяг часто змінюються, все одно залишаються базові речі, які ми носимо кожного сезону. Що треба придбати з верхнього одягу в зимовий гардероб – читайте далі.

Коли стовпчики термометрів почнуть різко опускатися на заміну осіннім тренчам та курткам прийде зовсім інший верхній одяг – це пуховики, дублянки, теплі пальта і шуби, пише 24 канал.

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Актуальний верхній одяг на зиму 2022-2023

Пуховик

Пуховик є найпопулярнішим верхнім одягом на зиму. У холодну пору року він є не лише стильним елементом гардероба, але й досить необхідним верхнім одягом. Обираючи на зиму пуховик, звертайте увагу на фасон, колір та довжину. Пуховик має пасувати під вашу шапку з шарфом, а також бути дещо oversize, щоб ви змогли під низ одягнути об’ємний светр з горловиною.

Шуба

В тренді вже давно шуби зі штучного хутра, тому на зиму обирайте лише такі моделі. Якщо ви частіше перебуваєте в авто – обирайте короткі моделі, якщо ж більше часу проводите на вулиці – робіть ставку на довгу шубу.

Дублянка

Дублянка взимку – невід’ємна річ. Модниці дуже люблять їх, адже вони не лише теплі, але й дуже стильні. На зиму обирайте природну кольорову гаму – чорні, коричневі чи пісочні. Для модних образів обирайте короткі варіанти, які зможете поєднувати з різними джинсами та шкіряними штанами, а от якщо хочете виглядати вишукано – обирайте довгі дублянки.

Тепле пальто

Тепле пальто – чудовий варіант на зиму, якщо вам треба мати вбрання для вихідного дня. Його ви можете одягати під святковий образ та поєднувати з чобітьми на підборах. Однак пам’ятайте, що воно має бути теплим.