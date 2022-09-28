Когда столбики термометров начнут резко опускаться на замену осенним тренчам и курткам придет совсем другая верхняя одежда – это пуховики, дубленки, теплые пальто и шубы, пишет 24 канал .

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Актуальная верхняя одежда на зиму 2022-2023

Пуховик

Пуховик является самой популярной верхней одеждой на зиму. В холодное время года он является не только стильным элементом гардероба, но и необходимой верхней одеждой. Выбирая на зиму пуховик, обращайте внимание на фасон, цвет и длину. Пуховик должен подходить под вашу шапку с шарфом, а также быть несколько oversize, чтобы вы смогли под низ одеть объемный свитер с горловиной.

Шуба

В тренде уже давно шубы из искусственного меха, поэтому на зиму выбирайте только такие модели. Если вы чаще находитесь в авто – выбирайте короткие модели, если больше времени проводите на улице – делайте ставку на длинную шубу.

Дубленка

Дубленка зимой – неотъемлемая вещь. Модницы очень любят их, ведь они не только теплые, но очень стильные. На зиму выбирайте естественную цветовую гамму – черные, коричневые или песочные. Для модных образов выбирайте короткие варианты, которые сможете сочетать с разными джинсами и кожаными брюками, а вот если хотите выглядеть изысканно – выбирайте длинные дубленки.

Теплое пальто